人民幣兌美元中間價31日報6.9848，較上日6.9902，升54點或0.08％，連續兩日上升。

中間價較上日下午4時30分收報7.0064，升216點。

在岸人民幣31日早盤升逾200點，10：05報6.9836，升252點，升幅0.3595％。離岸價6.9834，升175點，升幅0.25％。

(工商 )

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