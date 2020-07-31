網路留言砍李眉蓁。（李眉蓁競總提供／曹明正高雄傳真）

網媒臉書粉絲專頁竟有網友留言主張「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀呢」，國民黨高雄巿長補選候選人李眉蓁31日強力譴責，同時也報警處理，李陣營並呼籲負面選舉應有所節制，還給選舉正面清新空間。

李眉蓁31日受訪表示，看到網路說要砍我，還能拿優良市民獎，我們強力譴責選舉怎麼會變成這個樣子，希望選舉回歸正常的選戰，不要用這種恐嚇方式，我們也會報警處理。對於後續會採取什麼維安作為，也請總部安排。

李眉蓁競總表示，網路上「砍李眉蓁」等留言，已威脅候選人生命安全，這種公開提倡暴力、對人生命安全造成威脅的留言，已為言論自由所不容，除公開譴責，也已報警並交由律師處理，希望警方徹查到底，絕不姑息。

李眉蓁競總表示，就算面臨強大打壓、抹黑甚至威脅，李眉蓁也會扛起責任、競選到底，為高雄市民打造年輕、更有活力未來。同時也呼籲，這類負面選舉花招已超過底線，盼回歸到正面清新的選舉，比較市政願景優劣，才是市民之福。

(中時 )