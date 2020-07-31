臺企銀（2834）配合政府新冠肺炎紓困政策，迄今辦理各部會紓困與自辦紓困授信核准戶數超過2萬戶，在承作金額、件數及效率3大評比項目上，均獲金管會評比為「本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」優等銀行，日前獲金管會公開頒獎表揚。

新冠肺炎疫情爆發迄今已近半年，為降低疫情對經濟衝擊，臺企銀以相對有限的人力，在防疫紓困上盡心盡力，持續協助受疫情影響企業及小規模店家渡過非常時期，避免大量企業出現歇業、裁員現象。

在金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中，台企銀在「承作金額」的公辦紓困金額占授信總餘額比率B組、「件數」的自辦紓困項目均榮獲第2名，在「效率」的公辦紓困新貸振興貸款項目則獲得第3名。

臺企銀表示，該行以「從寬、從速、從簡」的作業流程，如「即時雨」般的對企業伸出援手，並積極於全國各地參與逾百場講座及說明會，將資訊傳遞到社會各地每個角落，以不負金融國家隊的使命。

隨著時序進入「後紓困時期」，臺企銀表示，將持續支持產業與實體經濟發展，響應蔡英文總統倡議的產業發展政策，與公股行庫攜手合作，落實六大核心產業發展、協助海內外台資企業進行國際鏈結布局，並扶持企業創新及升級轉型。

臺企銀表示，公股行庫攜手推出「兆元振興融資專案」，以自有資金提供融資服務。臺企銀表資產及放款總額雖在八家公股行庫中規模最小，但仍與各公股行庫以相同承作目標共同打拚，盼成為中小企業轉型升級的加速器。

(時報資訊)