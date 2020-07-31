財政部在2020年7月30日宣布受疫情影響企業免辦理109年度營所稅暫繳，受疫情影響企業包括：1.經主管機關依紓困條例提供紓困相關措施者；2.其他因受疫情影響致短期間內營收驟減，例如109年1月起任連續2個月平均營業額，較「去年同期」或「108年7~12月」平均月營業額，減少達15%。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨(峰)提醒，申請免辦暫繳企業，應在暫繳申報期間內(曆年制者為109年9月1日至9月30日)，檢具申請書及相關證明文件，向國稅局申請。營利事業如果在暫繳申報期間前，因上述受疫情影響條件，已向國稅局申請並核准延期或分期繳納營所稅，或申請並核准退還營業稅溢付稅額者，可直接適用免辦理109年度營所稅暫繳，無須再提出申請。

企業若不符合上述受疫情影響條件，無法免辦理109年度暫繳，但仍有營業額驟減情況，可能採用試算暫繳較為有利，若需委託會計師查核簽證，可提早開始規劃相關工作，例如存貨等資產的盤點。

(時報資訊)