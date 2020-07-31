美債ETF今天全面翻揚，包括國泰20年美債（00687），元大20年美債（00679B）、富邦20年美債（00696B）等。美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28-29日會議，放出更多偏向「鴿派」的訊息，這是FOMC在美國出現第二波新冠肺炎疫情高峰之後的首次會議，無論是會後聲明，還是主席鮑爾記者會上的談話，都透露出Fed對美國經濟展望的悲觀，貨幣政策已使不上力，景氣復甦將聽天由疫；是Fed有意放任美元進一步貶值。

美元指數今早跌破93整數大關，歐元和英鎊反彈；而台股掛牌的美債ETF，今早則是全面走高。

在Fed發布政策聲明後，鮑爾透過視訊舉行記者會指出，消費支出明顯回軟，中小企業召回放無薪假員工的動作不再積極，「數據似乎顯示，經濟復甦步伐正在放慢。」他暗示，如果官方經濟數據證明，成長動能有進一步衰減的初步跡象，Fed不排除擴大寬鬆。

Fed決策官員重申刺激承諾，將使勁他們「一切工具」來支撐經濟，讓基準利率保持在近乎零水位，直到經濟擺脫疫情陰影復甦。鮑爾在記者會上透露，「我們甚至沒考慮過要升息。」他提到經濟復甦仍需要一段很長時間，畢竟還有數百萬在餐旅等受災產業失業的勞工，短期內仍無法重返職場。

(時報資訊)