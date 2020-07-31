大陸製造業活動持續擴張，大陸國家統計局31日公布，7月製造業採購經理指數（PMI）升至51.1，較比上月升0.2個百分點，高於市場預期的50.8，是連續5個月位於擴張區間。

從企業規模看，大型企業PMI為52，比上月微落0.1個百分點；中型企業PMI升至51.2，比上月升1個百分點；小型企業PMI為48.6，比上月下降0.3個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線。

生產指數升至54，比上月升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點，表明製造業生產量環比持續增長。

新訂單指數升至51.7，比上月升0.3個百分點，連續3個月回升，顯示製造業市場需求逐步回暖。

原材料庫存指數升至47.9，比上月回升0.3個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。

從業人員指數為49.3，比上月回升0.2個百分點，顯示製造業企業用工景氣度略有改善。

供應商配送時間指數為50.4，雖比上月微落0.1個百分點，但仍在榮枯線以上，顯示製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

(工商 )