《產經新聞》報導，日本政府正在安排，若前總統李登輝辦葬禮時，將派日本前首相出席。日本官房長官菅義偉31日上午在內閣會議後的記者會上針對是否派人參加李登輝的葬禮之提問表示，「沒有預定派遣日本政府相關人士」。

菅義偉表示，自民黨在野黨的時期曾訪問台灣，與李登輝會面，當時他已經將近90歲高齡，卻有滿滿的精力，很熱切地談及對台灣的想法及對日本的想法，留下了深刻的印象。

(中時新聞網)