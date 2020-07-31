菅義偉： 日本沒派政府相關人士參加李登輝葬禮的預定 10:252020/07/31 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本官房長官菅義偉31日上午在內閣會議後的記者會上針對是否派人參加李登輝的葬禮之提問表示，「沒有預定派遣日本政府相關人士」。(翻拍自首相官邸的推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《產經新聞》報導，日本政府正在安排，若前總統李登輝辦葬禮時，將派日本前首相出席。日本官房長官菅義偉31日上午在內閣會議後的記者會上針對是否派人參加李登輝的葬禮之提問表示，「沒有預定派遣日本政府相關人士」。 菅義偉表示，自民黨在野黨的時期曾訪問台灣，與李登輝會面，當時他已經將近90歲高齡，卻有滿滿的精力，很熱切地談及對台灣的想法及對日本的想法，留下了深刻的印象。 (中時新聞網) #李登輝 #菅義偉 #葬禮 #日本政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯冠群模仿前總統李登輝聲名大噪 「李祖惜」深植人心 21:282020/07/30 娛樂 李登輝辭世 日本各界致哀 李友會堅持傳承李登輝精神 21:472020/07/30 國際 國際熱門新聞 菅義偉： 日本沒派政府相關人士參加李登輝葬禮的預定 - 國際 慘遭死對頭與同黨痛批 川普改口「沒想要延期大選」 - 國際 民進黨「自民黨化」 遲早會出事 - 國際 2040年世界毀滅90％文明？研究顯示無法逆轉性極高 - 國際 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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