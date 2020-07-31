市場數度傳聞蘋果（Apple）的iPhone 12系列（暫定名稱）將會延後發表，甚至分批開賣。如今，蘋果雖未舉辦發表會，但卻透過財報會議對外確認了。等候新機的果粉們，趕緊做好心理準備！

蘋果已對外公佈了2020第三季財報，在電話財報會議中，CFO Luca Maestri 表示，相較於往年，今年新一代iPhone 12將會推遲數週才發表。他雖然沒有講這是哪一款手機，但卻表示是蘋果旗下首款5G機種。換句話來說，就是各界關注、多被稱為的iPhone 12系列的款式。

巧合的是，高通CFO Akash Palkhiwala也在日前的財報會議中，透露過類似的訊息。他表示Q3業績會略為下滑，是因為一款預計要發表的5G手機延後推出，但是業績在Q4就會回升。這一款延後發表的手機，大多都外界解讀成就是蘋果iPhone 12系列。綜合高通與蘋果的「官方說法」，iPhone 12系列延期亮相已是不可改變的事實。

除了延後發表，高通還透露了一個消息，指出延後發表的新機，將會採用高通 X55 5G基帶晶片。在此之前，曾傳出蘋果iPhone 12系列要用高通X55或是X60基帶晶片的說法，當然是採用更新的X60的機種更令人期待。但是從高通的說法來看，X60是無法搭上蘋果iPhone 12系列預計要量產的時間點，只能錯過下次見了。

今年，除了蘋果將首度推出支援5G網路的iPhone外，也將首度一次發表4款手機，分別是1款5.4吋螢幕、2款6.1吋螢幕，以及1款6.7吋螢幕的組合，預計都將採用OLED螢幕（前兩年的IPhone XR、iPhone 11仍舊採用LCD螢幕，高階機種才用OLED螢幕）。為壓低價格，可能盒內不送充電器以及EarPods有線耳機，但仍附贈充電線！這樣激進的作法勢必將會引爆爭議，能不能為iPhone用戶，或者其他想轉投iOS陣營的安卓用戶所接受，還待考驗。

(科技)