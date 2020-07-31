台南六甲區公所推出宮廟明信片，推廣在地特色觀光。（劉秀芬攝）

台南六甲區公所推出宮廟明信片，推廣在地特色觀光。（劉秀芬攝）

繼推六甲古厝明信片行銷地方文史特色後，台南六甲區公所再度推出古廟風情明信片，融合藝文和宗教特色，由公所員工利用閒暇繪製，區長陳啓榮親自落款詩句，頗具收藏價值，目前先印製1000份，將致贈給來參訪的貴賓及旅外鄉親，行銷地方特色物景。

陳啓榮表示，上一波古厝明信片備受好評，很多旅外鄉親打電話來索取。此次古廟風情明信片先推出赤山龍湖巖、龍潭寺、恆安宮、保安宮、龍凰寺、七甲龍湖代天府等6款，費用由在地企業家黃清山贊助，旅外遊子喜歡的話可以附回郵索取。

陳啓榮表示，六甲區歷史源遠流長，早在明鄭時期就有先民來此分營屯田，由於當時多瘴癘且荒蕪，來台屯殖危險且艱辛，民眾因此寄託宗教信仰，爾後隨著信仰的傳承，如今寺廟林立，多間寺廟歷史發展甚至互有關聯，文化特色獨樹一幟。

陳啓榮說，宗教信仰可以很直接的撫慰人心，而藝文則是可以陶冶性情，將宗教信仰及藝文結合的六甲古廟風情明信片只是一個起頭，未來將加強寺廟優質化推廣。

明信片所繪宮廟代表也覺得圖案很有特色，想印製在制服、包包、帽子，或是製成等其他文創商品。陳啓榮表示，會先看民眾反應如何，效果好的話，可以製成文創商品，也可把宮廟明信片內容再擴大。

(中時 )