新北市一家土地開發公司的王姓老闆，名下有300多筆土地，但是卻拒繳4600萬元的欠稅，法務部執行署決定依法管收，王姓老闆在聽聞管收消息後，下到在一小時內馬上繳清欠稅。

根據《自由時報》報導指出，新北分署表示，該間公司於2011年7月至2014年4月獲利2億4200萬元，但卻因為漏開發票、漏報銷售額，在2017年遭人檢舉，財政部北區國稅局對這間公司裁處5799萬元罰款，但王姓負責人繳納1210萬元後，拒絕繳納剩餘的罰款。後經新北分署調查，王姓負責人名下有高達300筆土地，總價8419萬元，但他卻為了避繳罰款，將土地轉移到孫子名下，也曾在2012年至2014年期間，將公司2870萬元資金匯入個人與其媳婦的帳戶內，造成公司掏空，無財產可執行。

新北分署認為，王姓負責人財力雄厚，卻推諉無財產可處理罰款，毫無誠意，因此28日向新北地方法院聲請裁定管收。王姓男子聽聞後，馬上請妻子提錢救人，一小時內就繳清所有欠稅。

新北分署也呼籲所有企業負責人，應誠實扮演殷實商人繳色，守法繳納稅金，千萬不要逃漏稅。

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(中時新聞網)