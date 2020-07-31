工業電腦大廠研華（2395）股東常會通過配息7.8元、配股1元，今（31）日以307元參考價除權息交易。雖然大盤開低後多於盤下震盪，研華持平開出後震盪走揚，最高上漲2.28％至314元，填權息率約18.18％，盤中維持近1％漲幅，穩健踏出填權息步伐。

研華7月以來股價再度發動上攻，昨（30）日上探346.5元，再創上市以來新高價，以3月中下探的219元的13月低點起算，4個半月來波段漲幅已逾58％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超864張、本周迄今買超691張，仍持續偏多操作。

研華2020年6月自結合併營收首度突破50億元關卡、創51.21億元新高，月增13.73％、年增9.69％。帶動第二季合併營收亦創140.18億元次高，季增達24.36％、年增0.3％。累計上半年合併營收252.9億元，年減3.75％，仍創同期次高。

研華表示，觀察上半年各區域概況，台灣、韓國及東協營收均繳出雙位數年增率，中國大陸營收恢復年成長，美國及歐洲則仍出現衰退。以事業群來看，工業物聯網事業群（IIoT）與電腦事業群（ACG）恢復成長，其他事業群仍衰退。

研華先前法說時預期，受惠遞延訂單出貨帶動，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估提升至16.5～18.5％，董事長劉克振則表示，第二季營收可望持平去年同期次高水準，實際成果達成目標區間高標、表現符合預期。

展望下半年，研華先前坦言狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。不過，劉克振認為，雖然歐美市場需求因疫情而衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法不悲觀。

對於台灣工業物聯網產業發展，劉克振先前提出2大建言，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域，認為此舉對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系將相當關鍵。

其次，劉克振認為，工業物聯網是台灣未來相當可能成功的產業，建議政府積極促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」，整合物聯網平台標準化及共享機制，並於金屬製造、環保、公共設施等指定場域進行落地驗證。

(時報資訊)