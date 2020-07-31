大同(2371)公司3%股東申請自行召開股東臨時會，經濟部遲不做決定，羅得等3家投資公司今天發表聲明請政府做主「拒絕違法董事會、保障股東權益」；強調全世界經濟市場都在看大同6月30日股東會之亂，股東無法獲准自行召開股臨會，股價跌不停，公司違法卻是全體股東受害。大同今早股價再探底！

羅得、三雅和競殿公司以大同股東身分指出，公司派在今年股東會違法亂紀，大同因此被證交所打入全額交割股，MSCI於8月中決定剔除大同成分股，昨天開盤大同就跌停鎖死，收盤還委掛8765張賣出，經濟部不准3%股東開股臨會，無法終結大同之亂，讓全體股東承受惡果。

羅得等投資公司今天在報紙刊登半版廣告，發表5點聲明：

1.遲來的正義不是正義！有為的政府機關可以依法直接准許3%股東召集開會，不必留待司法訴訟！

2.金管會、經濟部都認定大同公司109年6月30日股東會違法，不僅金管會依特別背信罪移送北檢偵辦；商業司司長李鎂也於記者會公開宣示：第一，主管機關優先尊重其他股東有請求公司召開臨時股東會的權利。第二，大同公司目前仍有主導辦理股東會的權利，如果現在立刻要求召開，可能會再次發生影響股東權益情形。

3.經濟部如要求股東依公司法第173條第1項規定，請求109年6月30日「違法就任而無效」之董事會召集臨時股東會，無異是「請鬼提藥單」，將「違法」董事會「變相」承認為「合法」？顯然是行政權之自我投降與退讓，唯有透過公司法第173條第4項之規定，使3%股東自行召集股東會，才是解決本件爭議的根本辦法。

4.我等立場如同主管機關，堅定認為大同公司109年6月30日股東會剔除53.32%股東權為違法不成立、無效，不願配合大同公司重演上一屆「靠訴訟拖過任期」的歹戲！

5.請經濟部勇於擔當，直接准由3%股東召開股東會，就可合法終結大同公司109年6月30日違法股東會的亂象！

(時報資訊)