大陸《環球時報》7月31日報導，大陸駐印度大使孫衛東表示，在當今時代背景下，中印作為相鄰的兩個最大開發中國家這個基本國情沒有變，中印互為夥伴、友好合作、共同發展的方向沒有變，中印誰也離不開誰的大格局沒有變。這「三個沒有變」是大陸對當前中印關係的基本判斷。正是基於這個判斷，大陸的對印基本政策沒有改變。

大陸駐印度大使館網站消息，7月30日，孫衛東大使在印度中國研究所（ICS）舉行主題為「中印關係的前行之路」視頻研討會上，發表題為《傳導兩國領導人共識，推動中印關係重回健康穩定發展軌道》主旨演講，並回答與會人員提問。研討會由印度中國研究所所長、印度前駐華大使康特主持，印前高級外交官、學者、媒體代表約200人參加。

報導指出，孫衛東著重闡述了對中印關係幾個關鍵問題的看法。一是大陸堅持和平發展，不是印度的「戰略威脅」。二是大陸堅定維護國家主權，絕不搞侵略擴張。三是大陸主張合作共贏，反對「零和遊戲」。

報導稱，孫衛東表示，中印關係就像一個精美的工藝杯，做成這個杯子需要耗費幾代人的心血和智慧，然而打碎它卻用不了幾秒鐘。現在中印關係發展又到了關鍵時刻，稍有不慎，就有打破杯子的風險。越是在這個關鍵時刻，雙方越應該審慎、冷靜、理性地處理兩國關係，始終堅持向前看、向前行，堅決避免因為誤判形勢而使雙邊關係陷入猜忌和對抗的漩渦。中印友好符合兩國的根本利益，是人心所向、大勢所趨，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

(中時 )