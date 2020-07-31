新北市五股區今（31日）上午7時許2名男子騎乘機車雙載、戴全罩式安全帽，行經成泰路三段時，徒手搶奪女子皮包，立即飛車揚長而去，女子速向警方報案，警方立即成立專案小組，擴大調閱監視器，並至現場採證，目前已鎖定對象，積極偵辦中。

(中時 )