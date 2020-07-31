大同經營權爭奪戰進入延長賽，公司派與市場派兩路人馬大鬥法。大同公司派主張經濟部及金管會先清查有無中資問題，再決定是否召開股東臨時會，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派再出招，刊登廣告要求經濟部盡快核准召開股東臨時會，全面改選董事及獨董。

欣同及新大同、王光祥兩路市場派人馬，先後都以公司法173條第4項，跳過大同董事會，直接向經濟部申請召開股東臨時會，大同已針對欣同及新大同要求召開股東臨時會，回文給經濟部。

大同公司派本週一(27日)召開記者會，指控香港聯合集團透過借貸及質押等方式，協助被政府列為通緝犯的上海龍峰企業集團負責人任國龍，隱匿是外資(FINI)帳戶購買大同股票的最終受益者。呼籲政府要先查核、認定有無中資問題，再慎重考慮有無召開股東臨時會的必要。

大同產業工會以保障工作權為訴求，先後前往金管會證期局、經濟部陳請，希望金管會、經濟部盡速清查違法中資，不希望違法中資進入大同，但遲遲得不到金管會及經濟部正面回覆，指控經濟部及金管會行政怠惰。昨(30)日上午前往監察院陳情，請監察院查明督促相關行政機關，不要在職權上怠惰，要積極行使職權。

羅得、三雅和競殿公司今(31)日以大同股東身分發聲明指出，大同公司派在今年股東會違法亂紀，大同遭證交所打入全額交割股，MSCI決定8月中剔除大同成分股，致使大同30日開盤股價就跌停鎖死，收盤委賣還高掛8,765張，經濟部不准3％股東開股臨會，無法終結大同之亂，讓全體股東承受惡果。

外資連日大賣大同股票，早盤跳空跌停16.0元開出，開盤1分鐘，成交爆大量高達17,957張撐盤，打開跌停，短短1個小時，成交罕見破3萬張。

(工商 )