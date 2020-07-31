美國財報季於本周迎來高潮，眾所矚目的四大科技公司蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、以及谷歌（Google）母公司Aalphabet皆於30日公布財報，帶動那斯達克指數上漲。

受到新冠肺炎疫情帶動宅經濟起飛，亞馬遜銷售量和收益皆大幅成長，第二季營收達889.1億美元，大幅超出分析師預期的815.6億，獲利52億美元或每股10.3美元，遠高於預測的1.46元。亞馬遜股價盤後大漲5.3%。

谷歌母公司Alphabet表現雖優於市場預期，但是由於數位廣告業務受疫情影響，該公司寫下歷史上首次季營收萎縮，營收383億美元，每股盈餘10.13美元，Youtube廣告營收占38.1億，Google雲端服務占30.1億美元。Alphabet盤後小漲0.5%。

臉書則是寫下自2012年IPO上市以來營收增速最緩慢的一次，但成長仍超出分析師預期，營收達187億美元，每股獲利1.80美元。臉書盤後股價飆漲逾6%。

因各國紛紛採取遠距工作與遠距教學措施，市場對於硬體、軟體需求大增，Apple本季營收大幅成長11%，達596.9億美元，iPhone手機營收占264.2億美元，軟體服務營收則占131.6億美元，蘋果每股盈餘2.58元，超出市場預期的2.04美元。蘋果股價盤後大漲逾6%。

在全球智慧型手機市場萎縮14%的一片晦暗中，蘋果是主要生產商中唯一迎來成長的企業，該公司2020年第二季於全球銷售4,510萬隻iPhone，較去年同期成長25%，為全球智慧型手機銷售季軍。蘋果的競爭對手華為和三星的智慧型手機銷售量雖高於蘋果，但分別較2019年第二季萎縮5%和30%，尤其華為因美國禁令衝擊，海外銷售大減27%。

美國股市30日因該國第二季GDP折合年率萎縮高達32.9%，創下史上最大跌幅，加上總統川普（Donald Trump）提議延後11月總統大選，使股市一片黯淡，標普S&P 500指數收盤跌12.22點或0.38%，收3,246.22點；道瓊工業指數跌225.92點或0.85%，收26,313.65點，然而因四大科技公司表現優於預期，股價勁揚，帶動那斯達克指數收漲44.87點或0.43%，收在10,587.81點。

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