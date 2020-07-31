外媒報導，美國國會民主黨參議員理查布盧門塔爾（Richard Blumenthal）和共和黨人參議員喬什霍利（Josh Hawley）當地時間30日致函美國司法部，敦促對大陸視頻技術公司Zoom和社交媒體公司TikTok展開調查。

這兩位參議員表示，許多美國人在新冠病毒疫情期間都居家不出，美國人正在使用Zoom進行個人互動，並且對TikTok平台上短視頻的喜愛達到了狂熱程度。

他們寫道，「我們認為，司法部必須調查並確定Zoom和TikTok的業務關係、資料處理行為以及它們與中國的業務聯繫，是否對美國人構成風險。」

他們在寫給助理司法部長約翰．德默斯（John Demers）的這份信件中表示，「根據大量報導，我們非常擔心Zoom和TikTok披露了有關美國人的私人資訊。」

針對以上消息，美國司法部沒有立即回應來自媒體的置評請求。但Zoom在一份聲明中表示，該公司非常重視「用戶隱私、安全和信任，並且一如既往地，我們歡迎與政府官員就我們的全球業務行為和政策進行對話。」

TikTok表示，其所有運營資料全部存儲在美國，並在新加坡備份。

TikTok公司在一份電子郵件聲明中表示，我們的內容運營和自律政策的執行，全部由我們在加州的美國團隊領導，不受任何外國政府的影響。

(工商 )