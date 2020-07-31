第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，藍營批評行政院長蘇貞昌當初強力背書廖燦昌任一銀董座；蘇貞昌今受訪表示，公股行庫的董座、總負責人受政府的託付，掌握人民巨額的金錢，應該要深自惕勵，為股東行庫做好運作。

蘇貞昌表示，這件事的主管部會要再一次落實檢視相關稽核機制、深入調查，有任何不法絕不護短。

蘇貞昌強調，蔡總統剛剛在民進黨全代會再次提，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨不變的價值，要深自惕勵，從各方面來運作，絕不容貪腐發生。

(中時 )