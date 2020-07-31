廖燦昌涉案 蘇揆：公股行庫負責人要深自惕勵 不法不護短 10:562020/07/31 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廖燦昌涉案 蘇揆：公股行庫負責人要深自惕勵，不法不護短。攝影趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌今因涉入遠航案遭起訴，藍營批評行政院長蘇貞昌當初強力背書廖燦昌任一銀董座；蘇貞昌今受訪表示，公股行庫的董座、總負責人受政府的託付，掌握人民巨額的金錢，應該要深自惕勵，為股東行庫做好運作。 蘇貞昌表示，這件事的主管部會要再一次落實檢視相關稽核機制、深入調查，有任何不法絕不護短。 蘇貞昌強調，蔡總統剛剛在民進黨全代會再次提，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨不變的價值，要深自惕勵，從各方面來運作，絕不容貪腐發生。 (中時 ) #蘇貞昌 #廖燦昌 #遠航案 #起訴 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 趙少康爆：李登輝敬酒時看到阿扁的反應 - 政治 廖燦昌遭起訴求重刑 羅智強轟蘇貞昌：還有臉幹下去？ - 政治 藍終於打敗綠！高雄市議長補選結果出爐 國民黨曾麗燕當選 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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