李登輝、曾文惠。（資料照片）

前總統李登輝與夫人曾文惠結縭71年，李登輝於30日在北榮過世，享壽98歲，相關追思事宜將由總統府與家屬商定後辦理。回顧李登輝一生，政壇硬漢形象深植人心，即便他對外很少提及妻子，但對另一半照顧無微不至，疼愛老婆出名，也曾說過「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧。」

李登輝、曾文惠。（資料照片）

其實曾文惠在嫁給李登輝前，任職於台灣銀行，她和在大學當助教的李每周約會一次，見面時會收到他送一本岩波文庫的書，碰面就談讀後感，並接受李登輝指導。曾文惠曾於《虎口的總統》書中表示，她和李登輝「是結婚後才開始戀愛的。」後來兩人於1949年結婚，曾文惠一直默默扮演李登輝背後的傳統賢內助，夫妻兩人個性互補，情感深刻。

據《鏡週刊》報導，李登輝生前曾說，「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧，我會好好的走，因為在妳的扶持和陪伴下，我已經非常滿足，沒有遺憾。」他的一段話道出對妻子的愛，也讓人感受到兩人的感情有多深厚。

台北榮總指出，李登輝今年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難緊急送到北榮，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷。2月17日傍晚，李登輝坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。

李登輝已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回。

(中時新聞網)