近年因大陸宣布沿海限制採砂，澎湖臺灣灘海域漸成大陸抽(運)砂船侵入盜採海砂熱區。繼去(108)年10月24日到今(109)年6月3日，海巡署已兩度執行臺灣灘海域違法「抽砂」專案取締任務，已扣留及没收大陸籍等3艘非法船舶，展現海巡署強勢執法決心。

海上直擊》海巡強勢出擊，攔截違法抽砂船怒海登船逮人。(海巡署提供)

今(7)月30日上午5時35分，執法艦隊再度於澎湖七美西南方56浬處，發現大陸籍「海盛877」抽砂船正違法進行盜砂作業。現場指揮官艦隊分署吳金河副分署長隨即廣播，執行艦艇包抄、取締搜查行動，成功控制人、船。初步調查「海」抽砂船有8名船員、總噸位達4,488噸、估計載砂600噸。

特勤隊員在船隻靠泊後，立刻全副武裝登艦，逮捕攔截違法抽砂船上的船員。(海巡署提供)

海上直擊》海巡強勢出擊，攔截違法抽砂船怒海登船逮人。(海巡署提供)

後經請示高雄地檢署檢察官，由指揮官下令將所有盜採海砂全數回填。並於17時50分將人、船押返高雄興達港調查。全案後續將依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

海巡署統計，去(108)年10月24日及今(109)年6月3日，海巡署兩度執行臺灣灘海域違法抽砂專案取締任務，已扣留及没收大陸籍「長鑫36號」運砂船(總噸位16,468噸)、「豐溢9969號」抽砂船(總噸位4,226噸)及「海航5679號」抽砂船(總噸位7,539噸)等3艘非法船舶，展現海巡署強勢執法，守護我國經濟海域海洋資源之決心。其中「長鑫36號」運砂船及「豐溢9969號」抽砂船 ，最終由澎湖地方法院判處船員5至6個月有期徒刑，易科罰金，船舶沒收；「海航5679號」抽砂船現已由臺灣橋頭地檢署偵查終結，依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，認定該船故意損害天然資源及破壞自然生態，將1船8人提起公訴。

海巡署表示：本（109）年1月迄7月底，海巡艦船已在臺灣灘海域驅離大陸抽（運）砂船計2,988艘次，不僅嚴重破壞海洋生態，且因該種船型不適合於外海航行，導致近年抽(運)砂船翻船等海難案件頻傳，造成多位船員葬身大海。為有效遏止是類案件發生，本署將持續透過兩岸聯繫機制，籲請陸方協同執法，嚴加取締盜砂行為外，確保海域航行安全及海洋資源永續發展。

(中時新聞網)