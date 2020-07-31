「徹夜難眠，相信李前總統肉身雖然離開我們，但他的精神、台灣主張永遠沒死，永遠在我們心中。」前總統李總統昨晚辭世，前總統陳水扁今天早上露面神情哀傷，他說，李前總統就如台灣這艘民主之船的老船長，如今老船長背影已經看不見了，未來要靠大家團結一致往前行駛。被問到是否北上追思，他說，要看李前總統在天之靈是否能顯靈？

陳水扁今天現身表示，自己已很久沒有這樣睡不著，上床還是輾轉反側、徹夜難眠，昨晚光是寫不到600字悼念文就寫3小時。他說，雖然事先已有心理準備，但相信大家面對李前總統離開，心情都一樣。

陳水扁被問到是否北上送李登輝最後一程？他說，要看李前總統在天之靈是否能顯靈，就像是2005年4月，他做夢都不可能夢到有機會去歐洲唯一的邦交國梵蒂岡教廷，踏上他們的土地，雖然梵蒂岡教廷是台灣那麼久的邦交國，但台灣沒有一位總統去到那裡，是教宗若望保祿二世過世顯靈，促成他作為第一位踏上梵蒂岡教廷的台灣總統，所以這次是不是能順利參加李前總統的追思、國葬等，要看李前總統是不是願意在天上顯靈。

他也說，如同悼念文裡面所寫「李前總統就像台灣這艘民主之船的老船長，老船長的背影已經看不到了，未來這艘船要靠大家團結一致，一起行駛。」

陳水扁也回憶2年半前，2018年專程去向李登輝祝壽，李當時送給他一個盤子，上面寫著「我是不是我的我」，那次見面，成為他們最後一次見面。

陳水扁說，李前總統不僅是位卓越的政治家，也是令人欽敬的宗教家、哲學家，也是一直在說生和死的人生哲學家。他相信，李前總統肉身已離開，但李前總統精神、台灣主張永遠沒死，永遠在我們心目中，願李前總統之靈能安息。

陳水扁還回憶，2000年當選總統後到就職，這段期間差不多有2個月，至少每周跟李前總統碰面1、2次，每次都有說不完的話，他認為，這就是政權移交。尤其，李前總統給他很多啟示，「這是很不簡單的事，接下來的總統就沒有這種情形出現。」他認為，這也是他之所以能做2任8年總統的關係。

(中時 )