看來塞爾提克土耳其籍中鋒坎特與祖國政府之間的怨恨，已經完全無解！坎特最近受訪表示，土耳其總統埃爾多安每天都派人給他發送死亡威脅訊息，甚至揚言要把他斬首，讓他每天至少收到數千條死亡威脅訊息，他乾脆直接公布這些訊息。
從坎特推特公布的4則死亡威脅訊息，包含「你這個XX養的，快去死吧！對你的斬首令已經公布了。」、「我要殺掉你拿去餵豬。」、「我會殺死你，且綁住你的手腳丟到海裡。」、「總統已經做了該做的事情，我看你可以繼續逍遙到何時。」
坎特表示，這些死亡威脅訊息是從他最近公開受訪討論土耳其政府開始的，他當時表示自己的父親已經獲釋，卻還不能離開土耳其，來到美國跟他相聚，坎特父親是一名基因學教授，因為被控支持政變而被判刑15年，關了7年後才獲釋。
「我的父親的旅行禁令還沒解除，所以他還不能來到美國，在這裡跟我一起生活，」坎特表示，「現在就讓我們看他的旅行禁令能否解除，假如他能來這裡居住，那就太好了，他可以看我的比賽，做一切想做的事，這會讓人非常興奮。」
(中時 )
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