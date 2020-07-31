Fascist Erdogan using his goons to keep sending me Death Threats.

This is ONLY some of the thousands of Death Threats I get every day.



I will NOT stop until every innocent soul in Turkish prisons is set free.



I’m in your head you tyrant @RTErdogan 🙌 RENT FREE pic.twitter.com/yKN15cuzGI — Enes Kanter (@EnesKanter) July 30, 2020

看來塞爾提克土耳其籍中鋒坎特與祖國政府之間的怨恨，已經完全無解！坎特最近受訪表示，土耳其總統埃爾多安每天都派人給他發送死亡威脅訊息，甚至揚言要把他斬首，讓他每天至少收到數千條死亡威脅訊息，他乾脆直接公布這些訊息。

從坎特推特公布的4則死亡威脅訊息，包含「你這個XX養的，快去死吧！對你的斬首令已經公布了。」、「我要殺掉你拿去餵豬。」、「我會殺死你，且綁住你的手腳丟到海裡。」、「總統已經做了該做的事情，我看你可以繼續逍遙到何時。」

坎特表示，這些死亡威脅訊息是從他最近公開受訪討論土耳其政府開始的，他當時表示自己的父親已經獲釋，卻還不能離開土耳其，來到美國跟他相聚，坎特父親是一名基因學教授，因為被控支持政變而被判刑15年，關了7年後才獲釋。

「我的父親的旅行禁令還沒解除，所以他還不能來到美國，在這裡跟我一起生活，」坎特表示，「現在就讓我們看他的旅行禁令能否解除，假如他能來這裡居住，那就太好了，他可以看我的比賽，做一切想做的事，這會讓人非常興奮。」

(中時 )