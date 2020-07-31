櫃買中心今（31）日表示，配合109年第2季上櫃公司財報公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心將辦理七場「櫃買市場業績發表會」，共有智冠（5478）、力致（3483）、亞泰（4974）等21家上櫃公司參與，將說明第二季業績及第三季營運展望。

櫃買七場次業績發表會時間，分別為8月18日、19日、20日、24日、25日、27日及28日，除19日在台南晶英酒店2樓明倫廳（與億載會共同舉辦）、28日在台中裕元花園酒店4樓溫莎廣場舉辦並開放投資人參與外，其餘場次都採線上直播方式進行，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心表示，各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。

櫃買中心指出，為突顯櫃買市場特色及產業聚落，且強化投資人對富櫃200指數的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200（一）」、「櫃買亮點」、「智慧生活」、「生技醫療」、「富櫃200（二）」、「櫃買特色」及「富櫃200（三）」等。

與會公司包含智冠（5478）、力致（3483）、亞泰（4974）、聯亞（3081）、生展（8279）、桂盟（5306）、IET-KY（4971）、新鼎（5209）、倉和（6538）、大樹（6469）、醫揚（6569）、大江（8436）、穩懋（3105）、信昌電（6173）、良維（6290）、桓達（4549）、元大期（6023）、岳豐（6220）、博大（8109）、力旺（3529）及金可-KY（8406），共邀請21家上櫃公司參與，投資人屆時可上櫃買中心網站觀看（網址：http://www.tpex.org.tw）。

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