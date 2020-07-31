天使隊當家球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）不在先發名單中，原因是妻子潔西卡預產期在8月份，卓奧特請了陪產假向球隊告假3天，迫不及待陪妻子迎接他們第一個小孩。其實在球季要開打前卓奧特也很苦惱，考慮要為了即將出生的兒子不打比賽。

卓奧特要當新手爸爸的煩惱真不少，在新冠肺炎疫情肆虐全美的背景下，讓他更苦惱，他在本月初時曾說，「如果我測試為陽性，那我將有14天看不到我的妻兒，我一定會感到很沮喪，但我必須確保潔西卡和孩子的安全。」

卓奧特不想錯過第一個孩子的出生，即使在卓奧特參加夏訓後，仍不確定自己會不會投入賽季，「老實說，孩子的到來讓我心情複雜，我努力做到最安全、最謹慎來度過整個賽季，這真的很難。」最後卓奧特也決定參加比賽。

「我迫不及待想見到孩子。」卓奧特在本周這麼說，今年是他第9個完整賽季的開始，「我們很興奮！潔西卡真的很強壯、很勇敢，我都不知道女人是如何做到的。」卓奧特透露兩人已經想好第一個小孩的名字了，但是在出生前會一直保密。

(中時 )