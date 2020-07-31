美國公布的多項經濟數據不佳，美股四大指數漲跌互見，道瓊指數收跌225點，加上日本疫情持續升溫，今亞股中僅日股弱勢走跌，約10:00時下挫逾300點。台股今開跌69.46點，指數呈現開低震盪走低，回測5日線附近，護國神山台積電(2330)走跌，盤面呈現量縮整理，以個股表現為主。

今權值股盤面表現，台積電開低震盪，回測5日均線，壓抑台股指數；股王大立光(3008)開小高震盪，小漲約0.4%；鴻海(2317)開高震盪，盤中上漲約1%；聯發科(2454)今法說前，市場觀望態度濃，盤中股價在平盤附近震盪。

今日台積電的壓回，讓資金分流到其他大型權值股，面板股衝鋒，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)開高走高，漲幅分別達1%、2%，TPK-KY(3673)一舉攻上漲停鎖住；修正已久的光寶科(2301)則衝高大漲，漲幅逾8%，站回7月高點、季線大關，台達電(2308)開低後翻紅，上揚逾2%，南亞科(2408)亦走揚約0.8%。

盤面類股今跌多漲少，櫃買指數日K連3紅，在台積電休兵下，回歸個股表現，IC設計法說旺季，依舊為電子股盤面多頭指標，譜瑞-KY(4966)第2季獲利創高，全年再拚賺3股本，開高漲逾7%；聯詠(3034)也受惠LDDI價格增溫，股價上攻逾8.5%、最高達304元，再戰300元關卡；瑞昱(2379)下周法說登場，今股價上揚逾1.5%；傳產股龍頭股今也普遍撐盤，華航(2610)漲幅逾2%、長榮航(2618)上漲1.8%、裕隆(2201)早盤後黑翻紅，拉高大漲逾2.5%。

分析師表示，目前市場持續將重心擺在重要個股的財報，以及美國新一輪的紓困法案在國會中進度，同時關注美中關係發展，台股指數短線上出現漲多回檔壓力，但中長線維持多方架構不變，短期易受國際個股財報影響，投資人在挑選投資標的時應留意。

(時報資訊)