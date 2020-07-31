IC測試廠欣銓（3264）第二季財報績優、稅後淨利創4.56億元新高，帶動上半年稅後淨利年增75.71％、以7.77億元改寫同期新高。欣銓今（31）日在下午法說前先上演歡慶行情，在買盤敲進下放量飆升9.29％至35.3元，創近1年8個月新高價。

截至10點半，欣銓維持逾7.5％漲幅、領漲封測族群，成交量已突破1.58萬張，創2018年1月中以來近2年7個月大量。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超3163張、本周迄今續買超1296張，仍維持偏多操作態勢。

欣銓第二季合併營收寫22.75億元次高，季增9.44％、年增14.87％。毛利率35.06％、營益率23.74％，雙創近7季高點。配合業外收益躍增，稅後淨利創4.56億元新高，季增達42.26％、年增達74.83％，每股盈餘（EPS）0.97元、則創近14年高點。

欣銓上半年合併營收43.53億元、年增15.97％，改寫同期新高。毛利率33.22％、營益率21.73％，分創近10年、近9年同期高點。配合業外由虧轉盈，稅後淨利達7.77億元、年增達75.71％，改寫同期新高，每股盈餘1.65元則創近10年同期高點。

欣銓總經理張季明先前法說時指出，受中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響，台灣因防疫控管得宜，使台灣半導體生產鏈愈趨壯大，疫情對上半年的產業影響不算特別大，但後續須觀察對消費端需求影響。

法人認為，欣銓第二季受惠訂單需求暢旺，稼動率提高帶動毛利率、營益率同步提升。業外雖因新台幣強升致使匯損增加，但資本市場回穩帶動金融資產帳面價值回升，加上處分不動產、廠房及設備利益增加，使整體業外收益同步躍進，帶動獲利成長動能暢旺。

(時報資訊)