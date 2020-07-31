中信房屋統計內部買賣成交件數，結果顯示7月份不動產買賣已由5、6月份激增的交易量中轉為和緩，六都除台中市成交月成長表現較為出色外，其餘五都增減幅度約落在增減5%左右。中信房屋總經理張世宗分析，本月由於是第三季首月，成交趨於和緩，有利房市站穩腳步，倘若交易不斷量增，反倒有成長過猛而不利於後市的隱憂。暑期本是國內房地產交易淡季，但在自住及換屋的需求下，第三季仍有溫和表現的機會。

張世宗表示，本月除台中地區成交持續放量且月增幅度較大外，其他區域大多呈現交易熱度略減的走勢，整體市場在交易激增過後開始出現回歸常態的走勢，實際交易量體與5月份相近，波動起伏趨於和緩。

綜觀目前發展，張世宗仍樂觀看待房地產後市，但仍提醒要特別留意經濟環境欠佳對房地產的影響。張世宗強調，房市穩健發展必須建立在穩定的經濟基礎上，經濟若持續疲弱，房市亦將難以獨強。

中信房屋統計內部買賣成交件數，本月六都不動產交易量與6月相較，台北市月增0.9%、新北市月減5.3%、桃園市月增3.3%、台中市月增9.8%、台南市月減4.9%、高雄市月減1.4%，全台平均月減3.2%。與去年7月同期相比，台北市年增30.5%、新北市年增41.6%、桃園市年增49.7%、台中市年增16%、台南市年增8.3%、高雄市年增11.1%，全台平均年增為33.5%。

(時報資訊)