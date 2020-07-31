嘉義市長黃敏惠於臉書表達哀悼李登輝前總統。（ 截圖自黃敏惠臉書）

李登輝前總統30日晚間逝世，嘉義市長黃敏惠於臉書發文表達哀思，並推崇李前總統「在台灣的民主進程留下重要一頁」；前嘉義市長涂醒哲也於臉書哀悼表示「哲人其萎，令人感傷，台灣民主之父走完他精彩的一生。」

前嘉義市長涂醒哲臉書發文哀悼李登輝前總統。（ 截圖自涂醒哲臉書）

前嘉義市長涂醒哲臉書發文追憶與李登輝前總統的政治因緣。（ 截圖自涂醒哲臉書）

涂醒哲臉書發文憶及向李登輝前總統請益參選嘉義市長。（ 截圖自涂醒哲臉書）

黃敏惠臉書發文表示，李前總統登輝先生，在台灣的民主進程中，留下重要的一頁。推動國會全面改選、總統直選，落實民主改革，在在對台灣的民主發展有著長遠的影響。

記得您的期許，不要區分黨派，要為台灣老百姓打拚。願李前總統安息，向李夫人及家屬表達哀悼之意。這篇發文有網友留言表達肯定、不認同的意見都有。

涂醒哲以前聯合國協進會理事長、前衛生署長、前國策顧問等身分發文，敘述他卸任衛生署長後就報名李登輝學校國政班第2期，與新光吳東昇是同期，後來他婉拒李前總統欲提名他為台聯不分區立委，以及他與李前總統在政治仕途上的一些因緣。

涂醒哲還提及有一次他去拜會李前總統，請益嘉義市長選舉的事，順利把綠營內部的競爭轉為支持，才能有機會當選嘉義市長。

(中時 )