娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！「香江第一美人」稱號的關之琳，近來被發現疑似發福，讓網友感嘆「美人遲暮」；謝和弦表示前妻喜愛野戰，更點名「事發地點」；美國知名搖滾團體The Killers（殺手樂團），傳出11年前巡演時，有工作人員在後台輪流性侵1名女子；不老男神林志穎，在陸綜玩跳水露出高聳髮際線，讓網友熱議男神是不是老了。

有「香江第一美人」稱號的關之琳，美貌至今令人難忘，即使多年過去，不過日前拍影片分享近況，卻被發現疑似發福了，讓網友感嘆「美人遲暮」，不過有不少人認為這年紀還能維持這樣，已經非常不錯了。

謝和弦近來驚爆前妻Keanna「性癖好」，除了直接公開兩人「野戰」地點，更嗆明：「別忘了在山明戲院還有休息站發生的事」，這讓被點名的業者直呼十分無奈，認為躺著也中槍。

美國知名搖滾團體The Killers（殺手樂團）成軍19年，曾被譽為「美國最好的英式樂團」，未料近日傳出11年前舉行巡迴演出時，有工作人員在後台輪流性侵1名女子，整起事件調查中。

林志穎近日在大陸綜藝節目《婆婆和媽媽》玩跳水，浮出水面當下露出高聳髮際線，意外引發大陸網友瘋狂熱議，驚訝男神是不是老了。

(中時新聞網)