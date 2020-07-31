東京都31日新確診破400人 再創單日新高 11:012020/07/31 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都疫情難控制，31日新確診破400人，再創單日新高。(黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都31日的新冠肺炎的確診人數超過400人，再次打破30日創下的單日367人的最高紀錄，這也是單日確診首次突破400人。 東京都知事小池百合子30日召開臨時記者會時表示，「現在是憂慮疫情爆發的極為危機的狀態。」東京再度呼籲民眾勿外出飲酒聚餐，並籲請餐飲店、卡拉OK店自8月3日至31日將營業時間縮短至晚間10點。 (中時新聞網) #突破400人 #東京都 #新冠肺炎 #疫情 #單日確診 #再創新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京都知事：控制疫情是東京奧運舉辦前提 15:202020/07/30 體育 東京單日確診367人 再創新高 疫情沒終結徵兆 15:292020/07/30 國際 國際熱門新聞 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 參加川普造勢染疫仍拒戴口罩 挺川鐵粉議員病歿了 - 國際 改變現狀 印度和陸拚了 喜馬拉雅邊境增兵3.5萬 - 國際 越南打破零死亡紀錄 確診病例破500大關 - 國際 被問是否遭陸竊機密 美科技四巨頭僅一家說有 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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