東京都31日的新冠肺炎的確診人數超過400人，再次打破30日創下的單日367人的最高紀錄，這也是單日確診首次突破400人。

東京都知事小池百合子30日召開臨時記者會時表示，「現在是憂慮疫情爆發的極為危機的狀態。」東京再度呼籲民眾勿外出飲酒聚餐，並籲請餐飲店、卡拉OK店自8月3日至31日將營業時間縮短至晚間10點。

(中時新聞網)