國立陽明大學校長郭旭崧，也是曾任衛生福利部疾病管制署署長今（31）日表示，當全世界都在討論台灣的全民健保制度幫助台灣成功對抗新冠病毒的大流行，公衛界要特別感謝昨天過世的前總統李登輝，早在1994年間力排醫界的反對，讓全民健保提前5年上路，才有今天發揮最大功能。

「新冠病毒政策對應研討會」今天第二天舉行，第一場議程聚焦在防疫的未來展望、台灣醫療體系的變革，由陽明大學防疫科學研究中心號召醫學界和健康經濟學界共同發表研究報告。

郭旭崧的研究專長為衛生政策、疾病管制。他回憶說，蔣經國先生原先計畫2000年開辦全民健保，接任總統的李登輝認為全民健保對於社會安全特別重要，1993年擔任行政院長的連戰先生也希望提前展開，但外界阻力極大，尤其是來自醫界。

郭旭崧指出，李登輝以總統身份與醫界面對面坐下來談，力阻醫界的反對聲浪，終而說服醫界點頭接受全民健保制度，並提前在1995年上路。為提前準備全民健保的國家人才需求，1994年3月李前總統訪問陽明大學，宣布陽明大學完成階段性工作，將開啟新任務，其一是為國家培育全民健保人才，「今天的陽明大學和全民健保，沒有辜負李前總統的期許。」

台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁也在「醫療體系變革」報告中強調，全民健保是一個重分配，沒有多花國家一毛錢，李前總統為此把醫界都得罪光了，但現在看來，台灣確實需要它，惟「全民健保1.0」已經結束，各界應集眾人之力改進健保體制。

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