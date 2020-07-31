中國駐美大使崔天凱30日在美國媒體發表署名文章說，中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏。中國的對美政策沒有變化。

崔天凱在POLITICO網站發表題為「站到歷史正確一邊，推動中美關係重返正軌」的署名文章中作上述表示。

文章指出，美國務院悍然要求中方限時關閉駐休士頓總領館，這一國際外交實踐中罕見的舉動令世人震驚。美方此舉將給領區人民申辦領事證件造成不便，阻礙雙方人文交流，損害兩國合作。從大背景看，這只是一段時間以來美方一些人妖魔化中國、製造中美意識形態對抗的一步而已。然而，無知、傲慢、短視甚至仇恨不能成為對外政策的基礎。

文章認為，中美兩國建交就是基於尊重彼此不同制度，尊重彼此核心利益。40多年雙邊關係發展歷程有順境也有曲折，一再證明中美合則兩利、鬥則俱傷。而遵循上述原則是中美關係不斷發展並造福兩國人民和世界的基礎。

文章表示，本世紀以來，911恐怖襲擊、國際金融危機、新冠肺炎疫情三場危機足以讓我們明白，人類是個命運共同體，應對非傳統安全威脅等全球性挑戰是我們共同的責任擔當。在此方面，使領館能發揮獨特作用。在抗擊新冠肺炎疫情的鬥爭中，駐休士頓總領館為雙方共同應對疫情發揮了橋樑作用，這就是中美守望相助的寫照。

文章強調，如果非要選邊站隊，中美乃至所有國家都應選擇站到歷史正確一邊，做好自己的國家治理，並推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。世界需要的是團結一致，而不是加劇分裂。各國應互為夥伴而非假想敵。

文章說，中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏。中國的對美政策沒有變化。本周中方根據對等原則要求美方關閉駐成都總領館，僅是對美方關閉中國駐休士頓總領館的正當和必要反應，符合外交慣例，也是主權國家的應有權利。中方仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。

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