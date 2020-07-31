YouTube平台充滿各種新奇有趣的影音創作，而最近因疫情暫停工作的各國藝人，也趁機轉換跑道開頻道，其中，熱門類別「料理」也很受明星青睞，但寫真女星高梨瑞樹拍的料理影片很不一樣，她穿著裸體圍裙下廚，全程春光噴發，一轉身美胸還差點掉出來，讓人看了血脈噴張。
今年才22歲的高梨瑞樹，是日本當紅泳裝偶像，主業拍寫真的她，如今也經營YT頻道，近日上傳了一部煮火鍋的影片，驚喜下猛料放送福利，竟然在圍裙下面什麼都不穿，挑戰知名的「裸體圍裙」， 笑稱這是「男人的浪漫夢想」。
且高梨瑞樹穿的不是普通圍裙，那件淡藍色圍裙尺寸有些異樣，竟是小學時代的圍裙，雖然她身材纖瘦，然這尺寸仍是小了些，讓她料理過程中狂走光，只能後製貼紙遮點，高梨瑞樹從熬湯頭到備料都親力親為，切白菜時手臂一抬加上轉動身體，讓她身體晃動，側乳差點從圍裙側邊噴出，高梨瑞樹一度用手壓胸防走光，直呼胸部有讓人不安的磨蹭，實在好緊張。
(中時新聞網)
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