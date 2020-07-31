以一句閩南語「愛台灣，當然也可以愛大陸」，讓上海市台聯會會長盧麗安的身份成為兩岸鎂光燈焦點。2017年10月，盧麗安在中共十九大會場的「黨代表通道」接受訪問時，還有這樣的告白：「生長在寶島台灣，我以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲。」

大陸涉台組織數目多且繁雜，但有一遍佈全大陸、服務對象更廣泛，而眾人時常不知其廬山真面目的半官方單位，即盧麗安身份的所屬機關——「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱全國台聯）。

中央OK 浙江先行

若要論及「台企聯」與「全國台聯」組織成員差異，或可直接使用有無「中華民國」戶籍作為判斷。「台企聯」屬於在台灣土生土長的台商、台幹所組成的民間社團組織；至於「全國台聯」，若借用台灣社會語境的「外省後代」，他們就是在大陸生活的「台灣後代」。例如現在身兼全國台聯副會長的盧麗安，其中華民國戶籍已於2017年被台灣官方註銷。

至於全國台聯在大陸的誕生，得從兩岸近代史談起。1945年台灣光復前後，有不少「心向祖國」的台灣人，也有赴大陸升學的台灣青年，在這段時間陸續「西進」，在當地落地生根。

然而，由於台灣身份的特殊性，在中共建政初期，一些台灣人也被迫捲進了政治運動之中。不過，到了鄧小平主政時期，推動改革開放，同時對台政策也隨之調整，從「一定把五星旗插進台灣省」的調性，改弦更張為「和平解放」、務實的「祖國統一」策略。至於如何具體讓台灣民眾瞭解北京善意？就如《孫子兵法》所云：「知己知彼百戰不殆」。

此刻，在陸台籍人士成了北京對台政策的最佳代言人，更是中共對台懷柔的首批對象。中共先是「復甦」建政初期與台灣相關的民主黨派，像是中國國民黨革命委員會（民革）、台灣民主自治同盟（台盟）等統戰功能。隨後，在1979年的《告台灣同胞書》精神號召下，開始有了「台灣同胞聯誼會」這類半官方組織的初步規劃。

1980年6月，浙江省委統戰部推出了一份《關於成立浙江省台灣同胞聯誼會的通知》文件，內容指浙江省台灣同胞聯誼會（簡稱浙江省台聯）將在浙江省統戰部門指導下成立，並交由1955年自日本「海歸」回大陸的台籍人士賴中和擔任籌備小組組長。

同年11月，浙江省的籌備小組第一次代表會議在杭州市召開，會議除了宣佈正式成立浙江省台聯會，原籌備組長賴中和也被遴選為省台聯主任。但值得留意的是，會議也提出：「在十年浩劫中，不少台胞受到林彪、江青反革命集團的打擊迫害。粉碎『四人幫』以後，黨中央撥亂反正，重申了對台胞『一視同仁，不得歧視』的政策」；同時，也聲明浙江省台聯是浙江省人民政治協商會議組成單位之一。

「和平統戰」催生全國台聯

事實上，在浙江省台聯成立之後，專屬大陸全國性質的台聯並未順勢而生。直至1981年4月，住在福建省的台灣人也在福州市成立第二個省級台聯組織「福建省台灣同胞聯誼會」，中共中央才有了明確指示。

據史料顯示，時任中共對台工作領導小組組長鄧穎超，自上任以來，為解決兩岸長期的隔絕狀況，相當積極且大力支持成立類似「同鄉會」聯誼性質的全國組織。鄧穎超認為，「同台胞溝通，才能增進海峽兩岸同胞的相互瞭解」，也就是運用細水長流的辦法，最終營造匯成江河大海之圖景。

1981年7月，鄧穎超特別抽調出生於台灣台中，且曾擔任毛澤東、周恩來等中共領導人的日文翻譯——林麗韞擔任全國台聯籌備小組組長。同年9月，中共召開全國台聯籌備委員會第一次會議，並發出《關於落實居住在祖國大陸台灣同胞政策的指示》的38號文件，強調「黨對住在祖國大陸台灣同胞的基本政策：一視同仁，並在各方面優先照顧」。此外，也明確表示有必要利用居住大陸的台胞的影響力，加緊對台進行「和平」統戰。

1981年12月，來自大陸各省市、自治區的一百多名台籍代表在北京舉行第一次「全國台灣同胞代表會議」，會中通過組織章程草案正式宣告「中華全國台灣同胞聯誼會」成立以及任務目標，並推舉林麗韞為全國台聯理事會會長（此後大陸各地台聯組織領導職改為理事會會長），寄望「全國台聯」推展兩岸交流，重新認識彼此。

衡量成效 不能只憑數字

事實上，全國台聯和其地方組織的成立宗旨，旁人大多會聚焦於中共對在陸台人、台灣本地民眾，以及海外台人的「統戰」任務。其實這樣的理解，也難以完整拼湊出全國台聯成立之初的面貌與目的。

而全國台聯初期主要工作，是特別處理一些在陸台人的「冤假錯案」，為過去遭錯誤批判而被下放的台灣人平反，抑或為這群台人爭取相關福祉。比如，在陸台人由於政治因素，其後代在求學上有所困難，全國台聯為此爭取到不少教育經費，如設立「青年台胞大專班」、「台灣幹部訓練班」等課程。爾後，這群接受教育的幹部，也都順勢成為全國台聯及地方組織的工作主力。

但隨著在陸台人的生活品質提升、台灣民眾赴陸人數擴大，全國台聯乃至地方的工作重心已轉向兩岸交流。像是著名的「海峽兩岸關係學術研討會」（三台會）就是由全國台聯引領主辦，通常在每年7月舉行，不僅是大陸涉台圈的「老品牌」活動，也是觀察大陸對台政策動向一扇窗。

當然，全國台聯著名的活動不僅於此，還有自1984年開辦迄今的台胞青年夏令營、冬令營、海峽兩岸學生交流團、台灣傑出青年赴陸參訪團等，每年平均交流人數達千人以上，甚至還透過旗下《台聲》雜誌舉辦兩岸青年徵文比賽。

然而，以台灣目前與日俱增的「反中」意志看來，類似全國台聯的大陸涉台組織，其執行成效恐怕已不如過往。當然，不可否認，近40年來，全國台聯的相關作為，一直奉行加強消除兩岸歧異、服務台人的宗旨，但全國台聯創始推手的鄧穎超曾強調：「對台工作的政治性、政策性、策略性、時間性都很強，要見縫插針，要插得有效果，也不要插出血了。」顯然，這般精神似乎逐漸背道而馳，尤其可以觀察中共對台單位的績效指標，處處以「數字」為圭臬，認為交流次數、福利多寡等，就能直線性簡化強調是兩岸融合參考指標，卻忘了人心是無法用數字衡量的。這也使得包括諸如全國台聯這般龐大且細化的涉台組織，也在兩岸風雲變化之下，對台工作遇到瓶頸。

平心而論，人心如浮雲，來去難以掌握。不過擺在眼前的事實是，兩岸經貿依存、交流儘管越趨緊密，但也因為兩岸政治對立氛圍，使得台人的政治態度或者國族認同成為關注的「問題」，且此問題更因為兩岸人員流動在「規模」與「數量」上擴增的趨勢而更形尖銳。那麼，處在其中的全國台聯，如何掌握對台工作的節奏，將考驗著包含全國台聯在內的涉台組織。

《多維TW》月刊057期

(中時新聞網)