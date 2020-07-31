方媛分享陪女兒游泳、做蛋糕日常。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

方媛曬9張照片回應酸言酸語。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

「潘帥」潘瑋柏日前閃娶大陸「最美空姐」Luna（宣云），首富子王思聰後來在朋友圈意有所指寫下：「Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏」，引來網友討論。郭富城嬌妻方媛衰被點名後，昨(30日)晚間首度發文，貼出9張照片分享最近生活，似不受流言影響。

33歲方媛2017年嫁給大她22歲天王郭富城，兩人陸續生下2女，生活幸福，最近卻被王思聰在朋友圈點名：「我佛（服）了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了！」網友順勢挖出，這位Amy姐是著名經紀人，過去曾和方媛、Luna合影，也參加過王思聰生日趴。

對於認識Amy傳聞，方媛沒多做回應，昨曬出9張照片，分享最近做蛋糕、喜歡用的彩妝產品等日常，生活愜意，生了兩個小孩的她身材依舊纖細，網友讚：「看到媛媛並沒有受到風言風語的影響我就放心多了」、「好希望有機會活的像公主一樣羨慕啊」、「姐姐的顏真的太好看惹。面相超級有福氣」，「圖九的耳釘出鏡率很高」，方媛親自回：「啊~，也就帶了5年而已」。

(中時新聞網)