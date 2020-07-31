正宮與2位女性友人幫忙打小三，偷腥夫卻不出手制止，還拿起手機拍影片。（圖／翻攝自馬來西亞中國報）

泰國日前瘋傳一段小三遭正宮當街暴打影片，當小三與偷腥夫在床上準備開戰時，正宮突然闖進來抓猴，當場與陪同捉姦的2名友人，脫掉小三的上衣，當街暴打，不料偷腥夫不僅沒上前制止，還像個局外人似的，忙著在一旁「拍影片」，網友看到影片後怒轟：「該打的是他」。

據馬來西亞《中國報》報導，正宮及其2名友人聯手毆打小三，身穿綠衣與橘褲的正宮，拿起自己的拖鞋，把小三壓制在地上狂打，身穿藍衣的幫手，則拉著小三的馬尾，讓小三毫無反抗餘力。

報導指出，正宮是在小三和渣男正準備開戰時，當場捉姦在床，氣到把小三拖到街上，再扒光上衣暴打，但偷腥男卻在一旁冷眼旁觀，不但沒有出手制止，還像看戲似的拿起手機錄影。

網友看到影片看都傻眼，紛紛狂罵偷腥男：「無恥的男人！背叛老婆偷吃，還讓情人獨自受苦」、「在教訓狐狸精之餘，不要忘了也要管管自己的賤男人！偷竊和接贓都是一樣有罪、一樣賤的，大姐！」。

(中時新聞網)