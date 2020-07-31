瑞芳區明燈路三段食品工廠警衛通報，告知廠區內有蛇，瑞芳動物之家隨即派員前去處理。（新北市動保處提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳區明燈路三段食品工廠警衛通報，告知廠區內有蛇，瑞芳動物之家隨即派員前去處理。（新北市動保處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府動保處日前接獲瑞芳區明燈路三段食品工廠警衛通報，告知廠區內有蛇，瑞芳動物之家隨即派員前去處理，現場食品廠設置的捕蛇網已將蛇隻困住，經由動保員接手捕捉帶離，解除一場驚慌。動保處提醒民眾若遇見蛇出沒於住家中，勿驚擾並應掌握蛇隻所在位置後，立即通報動保處派員處理，而出門在外可以帶一根木棍敲擊地面，讓蛇自行離去。

動保處指出，由於夏季是蛇類出沒的季節，住家環境宜保持整齊清潔，避免堆放雜物或環境髒亂招致鼠類窩居，導致蛇類出沒住家附近危害民眾，家中若出現蛇隻，可立即通知動保處指派專業人員捕捉，勿徒手捕捉以免遭遇蛇吻，動保處強調，若是在戶外草叢區活動，民眾可攜帶一木棍敲打地面警告蛇隻，使其自行離去，避免誤踩到蛇而遭遇攻擊，若在戶外若遇到蛇類，民眾可悄悄地離開該處以避免危險發生。

動保處指出，根據去年瑞芳動物之家接獲民眾通報捕蛇案件分析，捕捉蛇類以無毒的臭青母、南蛇等無毒蛇類居多，僅少數屬於有毒蛇類，請民眾放心。若家中毛寶貝遭受毒蛇咬傷，動物醫院可查詢獸醫師全聯會血清申請查詢網，可就近尋求抗蛇毒血清儲備醫院協助施打。若民眾不慎遭遇蛇吻，請民眾記住蛇類外貌特徵，迅速就醫尋求協助。

動保處說，疾管署委託產製的4種抗蛇毒血清，分別是抗龜殼花暨赤尾鮐蛇毒血清、抗雨傘節暨飯匙倩蛇毒血清、抗百步蛇毒血清、抗鎖鏈蛇毒血清，在全台各地區急診責任醫院儲備，新北市東北角瑞芳、平溪、雙溪及貢寮四區急診責任醫院為瑞芳礦工醫院及各地衛生所，偏鄉民眾可就近尋求醫師提供抗蛇毒血清，以確保生命安全與健康。

動保處表示，夏季是蛇類出沒的季節，民眾住家若遭遇蛇類入侵，請立即通知動保處2959-6353派員處理，民眾切勿貿然嘗試捕捉，以免遭遇蛇吻危及自身生命安全，動保處接獲通知後迅速出動處理，提升案件處理效率，讓市民有感，民眾平時維持居家整潔，避免堆積雜物，杜絕鼠患，便能減少遇到蛇的機會，進而降低遭遇蛇類咬傷的風險。

(中時 )