海巡署海空威力掃蕩，查扣大陸籍「海盛877號」抽砂船違法盜採台灣灘海砂。（澎湖海巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

近年因中國大陸宣布沿海限制採砂，澎湖台灣灘海域漸成中國大陸抽(運)砂船侵入盜採海砂熱區。

29日至30日，海巡署指導艦隊分署報請橋頭地方檢察署指揮，啟動台灣灘海域違法抽砂專案取締任務，調派南機隊高雄艦、屏東艦、臺南隊10025艇及澎湖隊10061艇，共計2艦2艇，結合偵防分署4名特勤人員、空勤總隊直升機，以優勢警力成功查扣大陸籍「海盛877」號抽砂船，展現海巡署強勢執法，守護我國經濟海域海洋資源之決心。

30日5時35分執法艦隊於澎湖七美西南方56浬處，發現大陸籍「海盛877」抽砂船正違法進行盜砂作業，現場指揮官艦隊分署吳金河副分署長隨即實施廣播，並下令艦艇包夾攔截，展開搜查取締行動。巡防艇及特勤人員隨即實施強靠登檢，成功控制人、船。

經初步調查「海」抽砂船計有8名船員、總噸位達4488噸、估計載砂600噸，經請示橋頭地檢署檢察官後，由指揮官下令將所有盜採海砂全數回填。

06時53分高雄艦及2艘巡防艇開始將人、船押返高雄興達港調查，並於17時50分押抵興達港，屏東艦則持續於現場以水砲驅離與蒐證。

全案後續將依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送橋頭地方檢察署偵辦；另為嚴防產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施14天自主健康管理。

海巡署表示：大陸沿海禁止採砂，內河抽砂船移往台灣灘海域盜採，不僅嚴重破壞海洋生態，且因該種船型不適合於外海航行，導致近年抽(運)砂船翻船等海難案件頻傳，造成多位船員葬身大海。為有效遏止是類案件發生，本署將持續透過兩岸聯繫機制，籲請陸方協同執法，嚴加取締盜砂行為外，確保海域航行安全及海洋資源永續發展。

(中時 )