去年台南市發生恐怖情人殺人棄屍案，男子吳茂騰殺害張姓女友後，支解成7塊棄屍，死者家屬求判死，歷審認定吳男有教化可能，判處無期徒刑，最高法院駁回定讞。

31歲的吳茂騰在螺絲工廠工作，兩年多前透過交友軟體認識在酒店上班的43歲張姓女子，吳的外貌斯文有禮，讓離婚有子的張女芳心暗許，認為可依靠終生，兩人談起姐弟戀交往同居，去年吳與張起爭執，他將對方勒斃。

歷審認為，吳男受有良好教育，在案發時亦有正當職業，收入全供己用，衣食無缺，也無何重大刺激情況下，只因被害人不願順其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，將被害人絞勒長達15分鐘以上，手段凶殘。

法官認為，吳男狠心將張女肢解，棄置在野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認被告性格偏差，自私自利，對社會治安及家屬造成至為嚴重之傷害，但他坦認犯行非無教化之可能，尚無予永久與世隔絕之必要等一切情狀，判處無期徒刑。

(中時 )