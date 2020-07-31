大陸北斗全球衛星導航系統 今舉行開通儀式。(影/中時新聞網)

中國大陸近期送最後1顆衛星上太空，完成北斗全球導航網路，擺脫對美國技術的依賴。專家指出，這發展之所以重大，是因為萬一中美爆發衝突，它將確保中方軍事系統不受影響。此外，這也是北京致力增加海外技術影響力的一部分。中國大陸的北斗衛星系統是美國政府「全球定位系統」（Global Positioning System，GPS）的對手。

北斗和北京的「一帶一路」倡議息息相關。「一帶一路」透過鐵路公路和航道，連結了好幾大洲，而許多國家都向北京鉅額貸款，顯示對中方的依賴與日俱增。紐曼說，要是這擴及技術與北斗系統的相關依賴，只會徹底提高北京的影響力。

如今像泰國和巴基斯坦等國家都已廣泛使用北斗系統，據新華社報導，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風說，全球有超過一半國家都在用北斗系統。

大陸國家主席習近平今出席北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式。

(中時新聞網)