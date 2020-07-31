前總統李登輝於30日去世，國民黨隨即發表聲明表達哀悼之意，但許多黨內支持者對聲明中的內容有所質疑，對此國民黨主席江啟臣今天受訪時表示，尊重每個人對於李前總統的感受與想法，他的功過應該留給歷史來評價。國民黨文傳會主委王育敏則解釋，昨天的聲明是基於政黨立場，表達哀悼並希望家屬節哀。

江啟臣表示，李前總統不管是對台灣整個民主轉型的深刻影響，還有過去在政府擔任的重要職務乃至於曾擔任國民黨黨主席，都是台灣歷史上非常重要的一頁，此時此刻希望前總統安息、他的家屬節哀，也希望他的後事能圓滿，整個後事都尊重家屬還有治喪委員會的安排。

被問到是否會前往致意時，江啟臣表示，李前總統昨晚才去世，未來要看家屬和治喪委員會的安排，再找適當時間去致意。

對於國民黨聲明稿中提到「感謝李前總統給予大家的人生啟發」，江啟臣解釋，李前總統的一生經過很多不同時期，從日據時期到台灣民主化，他擔任過的職務也很多，包括第一任民選總統和國民黨黨主席，之後也離開了國民黨，這些不同階段對不同人有不一樣感受，當然就會有不一樣的想法與啟發，這部分尊重每個人對於李前總統的感受與想法，當然他的功過應該留給歷史作評價。

而王育敏被問到許多國民黨支持者認為李前總統留給國民黨的過很多，對於國民黨中央發表的聲明不認同時則回稱，國民黨黨員對於李前總統的評價當然褒貶不一，這部分都尊重個別黨員的想法，但國民黨第一時間對李前總統的去世，還是要基於政黨立場，表達哀悼之意並希望家屬節哀。

(中時 )