美股昨夜漲跌不一，美國第二季GDP報出不佳的暴跌成績，拖累標普和道瓊下挫，然美國大咖科技企業的財報表現帶動那斯達上漲，亦帶動港股科技股表現。

周五香港恆生指數高開36點，隨後小漲19點或0.08%，為24730點。國企股(H股)上漲29點或+0.29%，為10126點。

資訊科技器材一度為領漲最多的板塊，目前上漲1.3%，半導體股目前亦上漲1.3%。

騰訊、阿里、美團分別高開0.9%、1.7%和1.7%。騰訊隨後擴大漲1.7%，暫報544港元。瑞聲科技上漲5.7%，暫報63港元，華虹半導體上漲3.4%，暫報34港元，阿里健康上漲0.9%。

康諾希挾持著新冠疫苗開發第一的公司，重組新冠疫苗並與軍事科學院軍事生物工程研究所合作，目前衝刺在科創板上市，確定發行價為人民幣209.71元，創下發行價第二高。上午在港股高開逾5%。

香港特區政府公布今年上半年零售銷售年減33.3%，為1608億港元，其中鐘錶和名貴禮物下跌56%最多。另第二季零售銷售則較第一季上升4%，因第一季基數較低，而按年率則為大跌32%。

(時報資訊)