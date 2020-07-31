前總統李登輝昨(30)日耆壽98歲辭世，死因是敗血性休克及多重器官衰竭。不過，他到底心臟裝有幾根支架，也頗引起外界關注。傳他身上所裝支架多達12根，可能台灣無人出其右，但這不是最厲害的，心臟名醫洪惠風指出，從國外的病例來看，竟有人身上裝了67隻，而這已是10年前的記錄了。

一個人的心臟裡面最多可以放幾根支架？新光醫院心臟內科主任洪惠風昨在臉書上表示，他查到的紀錄是67支。根據美國心臟病學會雜誌(JACC)刊載，這名56歲男性開過繞道的開心手術，10年做了28次心導管，67根支架。不過，洪惠風說，這已經是2010年的事了，不知道現在是幾根？

根據醫改會資料，心臟血管支架有傳統金屬支架和塗藥支架兩種，傳統金屬支架需先施行氣球擴張術，經醫師診斷無效後，健保才會提供給付；而塗藥支架的部分，全額約為7-9萬,，如果符合健保條件，健保部分支付1萬9千多元,，民眾需自付差額為約5-7萬。

李登輝身上到底裝有幾根支架，其主責醫療照護的台北榮總團隊並未證實，但媒體從歷年就醫的公開資訊推測，他身上應該裝有12根支架，以他98歲高齡辭世，他身上裝有如此多支架，數量相當驚人。

以李登輝的尊祟等級，他身上裝的必然是最先進且高級的醫材，因此外界估算他的支架費用足堪買下一輛進口車，而台灣民眾沒有專業的醫療團隊照顧，應該不容易追平其裝支架的紀錄。

(中時新聞網)