1.金價衝破1900美元 9年新高

截至7 月25 日，金價突破每盎司1,900美元，現已逼近9年前盤中所創1,923.7美元的歷史高點。由於歐元走強，美元指數連續下挫，跌破95關口，加之全球經濟衰退引發避險情緒，都助長了金價的推升。

2.歐洲新增失業 不到1個百分點

2.歐洲新增失業 不到1個百分點

疫情大流行期間，歐洲和美洲國家的失業壓力截然不同。而歐洲國家即使受到病毒重創，失業率僅上升不到1個百分點。可能的原因，是基於勞動法所規定的就業保障計劃，在一些歐洲國家執行得較好。

3.聲請破產數 港寫17年紀錄

3.聲請破產數 港寫17年紀錄

2020年5月，香港個人向法院聲請宣告破產的案件數量達2,079件，為2003年5月以來最高紀錄。疫情期間，香港公務機關改為居家辦公，法院延後受理司法事務，是導致5月案件數量明顯高於往常的主因。

4.美12天發239億垃圾債史上第2

4.美12天發239億垃圾債史上第2

4.美12天發239億垃圾債史上第2

高收益債券又稱「垃圾債券」，美國95%的公司發行的債券都屬於此類。美國高收益債市場正經歷有史以來最繁忙的6月，6月1日至12日，共計發行了238.8億美元高收益債券。該數據也是所有月份前12天發行量中排名第二高的，僅次於2010年8月的284.7億美元。截至6月12日，美國今年垃圾債發行總額已達到1,768億美元，比上年同期成長56%。

5.IMF調降預測 全球衰退4.9%

5.IMF調降預測 全球衰退4.9%

5.IMF調降預測 全球衰退4.9%

國際貨幣基金（IMF）報告顯示，新冠肺炎疫情對2020年上半年經濟產生的負面影響比之前的預期更嚴重。IMF再次下調全球經濟預測，並警告各國政府，公共財政狀況將會出現大幅惡化。最新預測顯示，今年全球GDP將萎縮4.9%，而4月時預測降幅為3%。IMF認為，今年美國將衰退8%；之前預測為衰退5.9%。中國大陸則是唯一能在今年保持正成長的主要經濟體，成長率為1.0%，而之前的預測是1.2%。

6.30年新高 台儲蓄率達35.8%

6.30年新高 台儲蓄率達35.8%

行政院主計總處預估，今年台灣儲蓄率將達35.79%，將創逾30年新高。在投資不振的情況下，預估超額儲蓄金額將攀升至新台幣2.4兆元，超額儲蓄率為12.35%。自2013年起，台灣已連續8年超額儲蓄率逾10%，顯示台灣閒置資金充沛，不過，卻不能有效運用於生產投資。

《多維TW》月刊057期

(中時新聞網)