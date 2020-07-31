歐洲聯盟今天二度更新允許旅客入境的「安全國家」建議名單，因全球疫情持續延燒，開放名單縮減至11國，另未有新增國家，因此美國及台灣仍未納入。

代表歐盟27國政府的歐盟部長理事會（Council ofthe EU）今天公布開放允許旅客入境的「安全國家」建議名單，分別為澳洲、加拿大、喬治亞、日本、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭等11國。

歐盟在7月1日首次公布建議名單共14國，隨後因疫情持續延燒，使得名單上的國家數目逐步減少，繼7月16日排除蒙特內哥羅及塞爾維亞後，今天再刪除阿爾及利亞。

至於在中國方面，歐盟自7月1日起開放條件是「互惠」，即中國也對歐盟旅客開放邊界，歐盟才會開放中國旅客入境，這項條件迄未改變。

另今天再次更新未有新國家上榜，因此美國、台灣仍未列名。

歐盟表示，自7月31日起會員國可逐步取消列入最新「安全國家」名單的民眾旅行限制。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球，歐盟自3月中即禁止境外公民前來旅行，自7月1日起開放列入安全國家的旅客能入境進行觀光或商務旅行，每2週更新。但這份建議名單並沒有法律約束力，各國各自管控對外邊境。

歐盟說明，名單標準以流行病學狀況及遏止措施為基礎，除最近14天及每10萬居民感染數需接近或低於歐盟平均水平外，也將「互惠」納入考量。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）網站最新統計，全球確診人數增至1708萬人。

(中時新聞網)