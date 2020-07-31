北市敦化北路與民權東路3段交叉路口，31日上午10時許發生一起交通事故，2輛三重客運公車在路口對撞，導致車內2男2女共4名乘客受到輕傷，車頭的擋風玻璃也全都碎裂，救護人員將傷者送醫，詳細肇事原因正由警方調查中。

(中時 )