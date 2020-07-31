內政部推動數位身分證換發，台權會及民間司改會今天舉行記者會，宣布要向內政部提起集體行政訴訟，希望捍衛人民應有的資訊自主及隱私權，禁止內政部強制舊式身分證失效。內政部上午回應，尊重民間團體不同看法與意見，以及提出訴訟的權利。

內政部數身分證受疫情等影響延後換發，但仍規劃明年初先選擇都會型及一般型共約1、2個縣市試辦，試辦半年後再全面換發。為了力抗全面換發數位身分證，民間團體下周將向台北高等行政法院提出訴訟，禁止內政部依戶籍法第59條第2項，宣告舊式身分證失效，爭取不被「強制數位化」的選擇權。民間團體表示，主訴求是要求內政部不得宣告舊證失效，並附帶提出數位身分證換發是違憲的。一旦法院認定數位身分證違憲，人民就可拒絕領取。

台權會副秘書長何明諠表示，提起訴訟是因為表達訴求以來，從未看到內政部有正面回應，參加司法訴訟是人民在日常生活中額外需負擔的成本，但本案在2到3周時間內，即募集近60位原告，顯示仍有許多人認為，政府當前執意推動的數位身分證將成嚴重侵害隱私，難以挽回傷害的政策。

律師團召集人、民間司改會執行委員林煜騰表示，不知為何內政部急什麼，有專家學及私人不斷跟內政部反映，戶籍法不足以做為授權依據，希望內政部緩下來，或立專法保障資訊隱私權不受影響，但內政部從未正面回應，只說了解訴求，但人民要的是白紙黑字的保障，什麼事是內政部能做，什麼事不能做。人民的訴求很簡單，並沒有強制想要領數位身分證的不能領，只是單純要求一個「選擇權」。

林煜騰指出，內政部強推數位身分證，始終認為不需制定專法或修法，早被質疑違背戶籍法規範，侵範大法官釋字603號保障的資訊自主權，並將人民暴露在資訊安全風險中，人民不得已只能透過司法途徑尋求自保。他表示，根據釋字603號，人民有權拒領數位身分證，但內政部換發計畫顯示，換發後內政部就會宣布舊式身分證無效，將影響人民應考、服公職等權利，無疑是強迫全民接受數位身分證。

台權會秘書長施逸翔表示，遺憾民進黨政府 侵害選舉權令人無法接受 2020年政府 學習1998年政府至少暫停或撤回政策。

數位身分證雖不像當年的國民卡多卡合一 ，但在不限制卡片使用範圍的前提下，仍導致許多政府企業能輕易讓人民被迫交出身分資料，從而侵犯人民資訊自主權；提告的另一層意義，則是為抵抗選舉投票權被侵害，若使用舊式紙本身分證可能無法投票。

跨性別身分、區塊鏈從業者曹鼎表示，她擔任原告之一，是因為內政部推動數位身分證以來，從未在隱私及資訊自主權上有足夠的可問責性。政府至今未承諾會以開放原始碼的標準，將T-ROAD的技術細節供全體國民檢視。她要求至少要做到3點，也就是政府要有明確法源下、要有可問責機構 、也要開放原始碼。

內政部上午回應，台灣是一個可自由表達多元意見的社會，政府尊重各種不同的看法與意見，也尊重民間團體訴訟權利。數位身分證政策形成過程中，已廣納各界意見審慎規劃，並多方徵詢相關法律主管機關意見，均認為在現行戶籍法、個人資料保護法、資通安全法、電子簽章法等規範下，可據以推動數位身分證，政府會在遵循資安與隱私保護之法律規範下，審慎推動。

(中時 )