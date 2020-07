前總統李登輝30日晚間於台北榮總病逝,研究過多位政府官員論文的「論文門」學者林環牆,今天也對李前總統的康乃爾大學的博士論文,給出評價。

林環牆今天(31日)貼文表示,李總統於1968年取得康乃爾大學農業經經濟博士,而他的博士論文當然也是發表於同年的1968年。他的博士論文題目是:

「The intersectoral capital flows in the economic development of Taiwan, 1895-1960」。這個英文題目中文可翻譯為:「台灣經濟發展中不同部門之間的資本流動,1895 - 1960」。

林環牆解釋,李登輝的論文內容,有七章,一共367頁,最後一章(Chapter 7)是總結。這一本論文,無論從論文目錄、至謝頁、內容打印編排,頁次連貫對齊等,完全是符合標準規格的博士等級的論文。值得一提的是,在沒有電腦的時代,這本論文內文的附註號碼一定上提打印成上註標(superscript),「這是完美的學術專業水平」。

林環牆進一步指出,「李前總統的博士論文研究很出色」,1971年由康乃爾大學出版社 (Cornell University Press) 出版。這本1971年出版的論文,也可經由LSE圖書館蒐索得到,也有完整的書目及書碼 (ISBN: 0801406501)。他關注台灣自1985年清日馬關條約簽署以來的經濟發展,更榮獲美國農學會全美傑出論文獎。

他也回憶,李前總總統於1996年的就職演說鼓勵台灣人民:「經營大台灣、建立新中原」。台灣人民應堅守是非、良善、及公平正義,超越藍綠二元對抗,共同努力在台灣這塊土地共創東亞新文明的典範。

(中時新聞網)