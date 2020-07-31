台灣櫻花（9911）去年營收與獲利創歷史新高，法人預估，今年營運可望持續增長！外資已經連續11天買超櫻花，今日早盤股價最高站上50.80元，同時，2.65元股息已經順利填息！

台灣櫻花持續中長期布局，未來將射出「新市場與新產品開拓」、「研發及生產佈建投資」及「智能化營運提升」三支箭！在新事業方面將大舉拓展「淨水專櫃」與「櫻花家居」等全新通路；此外，包括廠房及設備等投資額高達20億元，預期投資效益2024年起發酵。

台灣櫻花今年積極拓展「Sakura Water淨水專櫃」通路佈點，目標是全台開設逾200家，搶食每年百億元的淨水市場商機；此外，為搶攻台灣每年千億元的整體裝修市場商機，「櫻花家居」事業首家旗艦館插旗台中公益路8月開幕。

至於「研發及生產佈建投資」及「智能化營運提升」方面，櫻花霧峰新廠將優化整併原大雅廠及神岡廠，還將導入精實生產及自動化生產設備；而整體廚房生產今年已導入智能接單生產，投資自動化生產設備及軟體，未來四年廠房及設備投資達20億元，預期2024年後，整體生產效益及毛利率將明顯提升。

台灣櫻花去年合併營收62.99億元，EPS 4.06元，營收及獲利均創歷史新高，每股配發2.65元股息。

(工商 )