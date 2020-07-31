令人難耐的炙暑，身心和味蕾也極需振興方案，這個時候就想來杯冰涼又解渴的飲料。瑪黑家居引進德國柏林的茶品品牌，在今年夏天推出健康沁爽的茶果昔與期間限定的冷泡茶，口感清爽，也不怕對身體造成負擔。

茶果昔的概念顧名思義來自果昔(Smoothie)，以來自德國柏林的有機好茶為基底，取代甜膩的冰淇淋，分別加入新鮮香蕉、芭樂、紅火龍果、蘋果當季水果攪打。像是「蘋果夏日杏桃茶果昔」就以夏日杏桃白茶的濃茶為基底，加入新鮮蘋果與自熬的杏桃果醬，再點綴覆盆子、蘋果片與百里香，喝來清新暢快。

期間限定的冷泡茶，左為內用、右為外帶瓶裝。(圖／Ｐ＆Ｔ柏林茶館提供)

另一款推薦的「火龍果接果木蘋果茶果昔」採用接骨木蘋果茶為基底，清新的接果木花茶中帶有微酸甜的蘋果果香，加入紅色火龍果後色彩轉為豔紅，點綴上綜合莓果與薄荷葉。

炭烤酪梨海鮮沙拉。(圖／Ｐ＆Ｔ柏林茶館提供)

而每月限定口味的冷泡茶，會依照不同的茶款特性，利用不同泡製條件，經歷不同時間的浸泡、冰鎮，讓茶的風味個性全然舒展、滲透。7月提供的是結合佛手柑明亮香氣和茉莉花幽香的「橙香伯爵冷泡茶」，8月則推出喝起來有類似杏桃清甜香氣的「冷泡夏日杏桃白茶」。

泰式紅咖哩炸雞堡。(圖／Ｐ＆Ｔ柏林茶館提供)

另外，針對夏季胃口倦怠的症頭，也推出「輕盈爽口系」的輕食沙拉、「香辣開胃系」的南洋風味料理，還有療癒味蕾的「幸福甜味」。首推的「炭烤酪梨海鮮沙拉」先將小卷和鮮蝦等海鮮炭烤至表面焦香後，透過和風油醋中的酸和麻油香，更襯托海鮮鮮美。接著再加入大量也經過炭烤的新鮮酪梨，利用酪梨的天然健康油增添飽足感，非常適合夏天低澱粉飲食享用。

無花果奶油焦糖布里歐。(圖／Ｐ＆Ｔ柏林茶館提供)

若是想吃點夠味的料理來開胃，就點「泰式紅咖哩炸雞堡」，多汁現炸雞塊淋上帶點微辣的泰式紅咖哩醬，輕輕包夾在鬆軟的手作鮮奶吐司內，搭配新鮮醃漬的大片青木瓜沙拉，酸辣帶勁又爽脆十足。

午茶時刻想來點甜的，建議這款「無花果奶油焦糖布里歐」，手工揉製法國傳統麵包布里歐（Brioche）出爐後，抹上奶油及砂糖，用鐵鍋煎烤至邊緣出現金黃色的焦糖脆皮，搭配無花果、酸甜莓果，和濃郁的香緹鮮奶油，酥、嫩、濕、軟4種口感交融，酸甜果香和焦糖奶香滿覆在嘴中，真的好幸福。

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(中時新聞網)